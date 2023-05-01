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MİT'in DEAŞ operasyonunun detayları: Yakalanacağını anlayınca...

MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

MİT'in DEAŞ operasyonunun detayları: Yakalanacağını anlayınca...
Ekleme: 1.05.2023 - 16:45 Güncelleme: 1.05.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
MİT'in DEAŞ operasyonunun detayları: Yakalanacağını anlayınca...
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. ABD'nin yapamadığını yapan MİT'in nefes kesen operasyonun detayıarl ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.
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