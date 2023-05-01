Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na

Başkan Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu."Memur Sen'in 7. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm kamu personelimiz için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Bayrağı devredecer karkadaşlarımıza gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.Memur-Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruyşuyla da temayüz etmiştir. Memr-Sen daima tavırını haktabn, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm gişrişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germişitir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur Sen'e teşekkür ediyorum.Memur-Sen Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızın varlığıyla ne kadar gurur duysak azdır. Memur Sen-in arama-kurtaröma ekibi depremde gece gündüz çalışarak pek çok insanımızı enkazların altından canlı çıkardı. Her alanda Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzdelerin yanında oldu. Biz devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgede yürütülen tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Azerbaycan deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bin afet konutunun temelini İlham Aliyev kardeşimizle attık. Bu bin afet konutunun yanında başka okulu, camisi, sosyal donatı alanları var. Bunlar işte tek millet, iki devlet olmanın bir gerçeğidir.300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bugün Merkez Bankası'nın 122 milyar dolar döviz rezervi var. Yalan sanatını öğrenmek isteyen Bay Bay Kemal'e müracaat edebilir.6 Şubat'ta Türkiye çok daha yıkıcı bir deprem yaşadı. Asrın felaketine maruz kalsak da mi,lletimizi enkazların altında bırakmadık.Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. 104 milyar dolarını deprem maliyetine rağmen milletimizin diğer alanlardaki sorunlarını çözmeye, birbirinden önemli projeleri devreye almaya devam ettik. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için konutlardaki ısınma dahil tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık. Milletimizin tüm fertlerine tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Hiçkimseyi, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyrouz. Emeklilikte Yaşı bekleyen kardeşlerimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkararak bir başka önemli adım attık. Zamlı maaşları bayram öncesi yatırarak emeklilerimize çifte bayram yaşattık.Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Birilerinin dönemsel oalrak fiyatları yükselten sonra tekrar düşen ürünler üzerinden kötümser bir tablo çizmek istediklerini görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar..."7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere yine seçim sonrası müjdemiz var. Çalışma yürütülüyor, seçim sonrası müjdeyi açıklayacağız.Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1,5 sene oldu Bay Bay Kemal. Bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı hiç mi araştırmıyorsun.Gerekli adımları atıyoruz, mesele çözülecek.