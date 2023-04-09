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Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun esrarı, günümüz teknolojisindeki tüm araştırmalara rağmen çözülemiyor. Peki zemzem ne işe yarıyor? Zemzemin faydaları neler? Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 9.04.2023 - 14:37 Güncelleme: 9.04.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi
Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor.

Sadece 1.5 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor.

İçenin açlığını ve susuzluğunu gideren suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor.

Avrupa`da laboratuarlarda yapılan araştırmalarda, zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi.

Amerika`da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliği taşıyor.

WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıkladı.

Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu.

Yeryüzündeki en hayırlı sudur.

Yeryüzünde en mukaddes topraktan kaynayan sudur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)´in kalb-i şerifinin defalarca yıkandığı sudur.

Her derde devadır. Hususiyle humma (sıtma)`ya şifadır.

Baş ağrısını giderir. Gözün görmesini ziyadeleştirir.

Misafirlere ikram edilecek en güzel hediyedir.

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

İçilmesi sünnettir.

Zemzem suyunun ezan okunduğunda berraklaştığını ifade eden Japon bilim adamı Dr. Masaru Emoto, 'Zemzem, çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor' dedi.

Edinilen bilgiye göre Ren Nehri`nin suyundan içen kişinin enerjisinin azaldığını belirleyen Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer, bir miktar zemzem bulup içti. 35 dakika sonra da rahatladığını hisseden Dr. Pfeiffer, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı.

Zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tespit eden Dr. Pfeiffer, 'Su her şart altında değişmiyor ama değiştiriyor.

Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyuna yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Hepsi zemzeme dönüşmüş. Zemzem`de büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez' dedi.

Japon bilim adamı Dr. Masaru Emoto ise, zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceledi.

Suyun kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını gören Dr. Masaru Emoto zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını, Kur`an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını fark etti.

İncelemede her bir kristalin Kâbe-i Muazzama`ya benzeyen bir doku oluşturduğu, zemzemin kristallerinin çan sesinde karardığı, Kur`an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiği anlaşıldı.
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