Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 27 bini aştı

Türkiye'de düzensiz göçle mücadele sürüyor…Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye'yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.Göç İdaresi Başkanlığı, sınır dışı edilen göçmenlerle ilgili son rakamları paylaştı.Buna göre, 31 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında yakalanan göçmen sayısı 2 bin 492 olurken, sınır dışı edilen göçmen sayısı ise bin 872 olarak açıklandı.Geri gönderilen göçmenlerin 491'i Afganistan uyruklu, 41'i Pakistan uyruklu iken, 1340'ı diğer uyruklu olduğu belirlendi.2023 yılında ise toplam 27 bin 900 yabancı sınır dışı edilirken 18 bin 273 yabancının ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.