Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde meydana geldi. Celalettin İnal (34) yönetimindeki 42 BKU 01 plakalı otomobil, park halindeki 42 APE 590 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Celalettin İnal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hayrettin İnal (42), Mehmet Ali Çetintaş (23) ve Zeynep Özdağ (6) kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Ali Çetintaş'ın durumunun ağır ve bilinci kapalı olduğu öğrenildi.