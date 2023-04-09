Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu

Deva Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, "Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili adaylık listelerini belirledi.Muhalefette ise bu süreç adaylık tartışmalarında olduğu gibi kriz çıkarttı.Deva Partili Sadullah Ergin'in, Hatay 1. sıradan CHP milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı.Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin’in, CHP’nin Ankara listesine kaydırıldığı öğrenildi.Buna göre Ergin, CHP Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan seçime girecek.Ergin'in CHP listelerine girmesi sonrası Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklendiği görüldü.Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin’e “Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın” sözleriyle tepki gösterdi.Son olarak Kılıçdaroğlu'nun İfadelerinin ardından partisinde Ergin'e kontenjan açması ise tutarsızlık olarak yorumlandı.Hem parti tabanında hem de sosyal medyada muhalif, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.