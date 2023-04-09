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İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, 'Oylarımız baraj altında' itirafında bulunarak; adaylıktan çekildiğini ifade etmişti. Çıray, İzmir'de yapılan temayül yoklaması için 'uyduruk' diyerek Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirdi. Öte yandan, İYİ Parti'nin Şanlıurfa'da teyamül yoklamasında para karşılığı adayları üst sıralara çıkardığı da gelen iddialar arasında. İşte detaylar...

İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?
Ekleme: 9.04.2023 - 13:16 Güncelleme: 9.04.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, kavga, kriz ve kaosun eksik olmadığı muhalefet ittifakında yeni bir büyük krizin fitili ateşlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala 7'li koalisyonda peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Partilerin aday listeleri son halini almaya başlarken, İYİ Parti'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

Dün akşam saatlerinde adaylıktan çekildiğini açıklayan İYİ Partili Aytun Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altında kaldığını itiraf etmişti. Sosyal medyada yayınladığı belgeler ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Çıray, teyamül yoklamalarının 'uyduruk' olduğunu iddia etti. Aytun Çıray'ın ifadeleri şu şekilde;

'Konumuz bu değil..Ama..İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:1. Aytun Çıray %65,7 2. H. Kırkpınar %15,63. Müjde Harputlu %8,6 4. Yavuz Adar %6,2 Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz.'


İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?


İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?

ŞANLIURFA KARIŞTI

Aytun Çıray'ın bu iddialarının ardından bir skandal haber de Şanlıurfa'dan geldi. Şehirde İYİ Parti'den aday adayı olan 4 isim adaylıklarından vazgeçtiklerini açıkladı.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından rozeti takılan Ahmet Ersin Bucak dosyasını geri çekerken İYİ Parti’ye desteğini sonlandırdığını da duyurdu. Bucak neden böyle bir karar aldığına dair net bir açıklama yapmazken "Şu süreçte ketum durmam daha iyi. Ayrıca sağlık sebeplerim de var. Gerekirse önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparım" dedi.

İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?

Bucak'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, daha önce aday adaylıklarını açıklayan, Harran Eski Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz ve Op.Dr. Ziya Bağış da adaylık dosyalarını geri çektiler.

Abdullah Tüysüz, çekilme kararını, İYİ Parti’nin liyakatsizliği ve sorumsuzluğu” suçlamasıyla açıklarken partiye verdiği desteği de sonlandırdığını söyledi.

‘ADAYLIĞI PARA İLE SATAN PARTİDE İŞİM OLMAZ’
“Benim adaylığı para ile satan bir partide bu saatten sonra işim olmaz” diyen Tüysüz yaptığı açıklamada “Uzun zamandır içinde bulunduğum İYİ Parti, milletvekili adaylığı seçiminde sınıfta kalmıştır” dedi.

‘AHMET ERSİN BUCAK’IN GİTTİĞİ YOL BİZİM YOLUMUZDUR’
Tüysüz’in Ahmet Ersin Bucak ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekici: “İYİ Parti, Urfalıların ve kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almadan bölgede sevilen, sayılan, bölge siyaseti ve dengesinde rol alan Ahmet Ersin Bucak’ın aday adaylığından çekilmesi üzerine ben de, Sayın Ahmet Bucak’a destek amacıyla adaylığımı geri çekmiş bulunuyorum. Ahmet Ersin Bucak’ın gittiği yol bizim de yolumuzdur, onun olmadığı yolda biz yokuz.”

İYİ Parti milletvekili aday adaylığından çekilen Mehmet Özyavuz ise kararına ilişkin, "Adaylıktan çekilme sebebimiz partideki sıralama genel merkeze olan tepkimiz yüzünden aday adaylığından çekilmiş bulunmaktayım" dedi.

Op. Dr Ziya Bağış ise İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından bildirdi. Bağış şu paylaşımda bulundu: “Gördüğüm lüzum üzerine, İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana her türlü desteği veren, hayır duasını esirgemeyen eş, dost, akrabalarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim.”
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