İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şu ana kadar 58 bin 500 konteyner kurduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun deprem bölgelerindeki çalışmaları sürüyor.Soylu, son olarak Adıyaman’ı ziyaret etti.Burada bir basın açıklaması yapan Soylu, 200 bin konteynerin depremzedelerin hizmetine sunulacağını duyururken, esnaf için 10 bin 325 esnaf çarşısı planlandığını söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adıyaman'daki açıklamalarından satır başları şu şekilde:Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. İlk hedefimiz 100 bin, sonraki süreçteki hedefimiz 200 bin. 10.325 esnaf çarşısı planladık 7.067'si yapılmaya başlandı, 5 binini tamamladık. Gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz.Eğitim Milli Eğitim Bakanımız bölgeyi gezerek eksiklikleri kapatmaya çalışıyor. Bazı bölgelerde eğitim başladı. Bayramdan sonra bazı bölgelerde de eğitim başladı.Sınava hazırlanan çocuklarımız için iyi bir çalışma da burada yürüyor. Burada zihnimiz de aklımız da vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı yaralarla meşguldür.Vatandaşımız başlarını konutlarına sokana kadar yalnız bırakmayacağız.10 bin lira yardımların yüzde 99'u ödendi 1 milyon 600 bin kişiye 180 bin aşkın kişiye taşınma yardımı yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek ödemeleri başladı.Bu süreç bitecek. Önümüzü çok rahat görüyoruz. Bu şehirler eskisinden daha güçlü şehirler olacak.