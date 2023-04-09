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Beyaz Gazete
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HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. 7'li Koalisyon ortağı HDP ise Yeşiller Sol Partisi olarak seçimlere gireceğini duyururken cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. HDP'li Sibel Yiğitalp ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta özerklik mesajı verdi. "YPS milletvekili adaylarına başarılar diliyorum" dedi. YPS, terör örgütü PKK’nın 2015’te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü.

HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Ekleme: 9.04.2023 - 21:28 Güncelleme: 9.04.2023 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri için 35 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak kesinleşirken vekil adayları için de listeler belli oldu.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU^NA DESTEK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de seçimlere Yeşiller ve Sol Parti olarak girme kararı aldı. HDP ayrıca seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu ve 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

DİKKAT ÇEKEN 'YPS' MESAJI!

HDP'li vekiller sık sık teröre verdikleri desteği açıkça ifade ederken HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden adeta özerklik mesajı verdi.

HDP vekili Sibel Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti ve özerklik imasında bulundu.

HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

7'Lİ KOALİSYON UMUTLARINI YEŞERTTi

YPS, terör örgütü PKK'nın 2015'te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü. YPS onlarca sivili askeri polisi koruyucu katletti.

HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

PKK-YPS'nin özerklik hayallerinin 7'li Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden yeşerdiği de gözler önüne serildi.
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