Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.