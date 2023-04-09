CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...

14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP'de milletvekili adayları netleşmeye başladı.CHP'nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan'daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te oldukça ses getiren konuşmasıyla dikkat çekmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Şahin, CHP'nin adayları arasında bulunmuyor.CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 15:00'te randevu aldı.Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:Ankara 1'inci bölge1. Gamze Taşçıer2. Deniz Demir3. Okan Konuralp4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)5. Aliye Timisi Ersever6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)7. Deniz Çakır8. Kemal Akkurt9. Aysun Palalı Köktaş10. Elif Topkaya Sevinç11. Hüseyin Can Güner12. Aycan Günday Koçtürk13. Armağan ErdoğanAnkara 2'inci bölge1. Murat Emir2. İdris Şahin (DEVA)3. Semra Dinçer4. İrem Yaman (İYİ Parti)5. Orkun Kamber6. Ali Rıza Erbay7.Erdal Kiziroğlu8. Özkan Aktan9. Funda Cengiz10.Erol Tosun11. Nursel ÖcalAnkara 3'üncü Bölge1. Tekin Bingöl2. Umut Akdoğan3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)4. Aylin Yaman5. Ahmet Ersen Özsoıy6. Mehmet Akyürek7. Mehtap Yücel8. Mehmet Yula9. Zeynep Esra Özdemir10. Ömer Yılmaz11. Elmas Kübra Karaca12. Hasan Cem Yılmazİstanbul 1'inci bölge1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelikİstanbul 2'inci Bölge1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruzİstanbul 3'üncü Bölge1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)Antalya1. Sururi Corabatur2. Cavit Arı3. Aliye Coşar4. Mustafa Erdem5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)7. Murat Özçelik8. Ercüment Taşdemir9. Nilüfer Defeci10. Vahap Tuncer11. Sibel Gezen12. Ramiz Atakan13. Emrah Yurtlak14. Zehra Milli15. Hatice Kübra Turan16. Müge Gezginci Uysal17. Mehmet GökAdana1. Orhan Sümer2. Müzeyyen Şevkin3. Burhannetin Bulut4. Sadullah Kısacık (DEVA)5. Ayhan Barut6. Berke Duvan7. Hüseyin Keser8. Erkan Karakaya9. Orhan Toplum10. Kübra Özbiçer11. Ahmet Korkmaz12. Sercan Polat13. Murat Öztanrıöver14. Ebru Yılmaz15. Elife Müftüoğluİzmir 1'inci Bölge1. Yüksel Taşkın2. Ahmet Tuncay Özkan3. Sevda Erdan Kılıç4. Murat Bakan5. Ednan Arslan6. Seda Kaya (DEVA)7. Haydar Altıntaş (DP)8. Devrim Barış Çelik9. Sefer İpekli10. Güldem Atabay11. Şahbal Aras12. Fulya Akçay13. Mehmet Şahin Fırat14. Birgül Değirmenciİzmir 2'inci Bölge1. Gökçe Gökçen2. Rıfat Nalbantoğlu3. Rahmi Aşkın Türeli4. Mahir Polat5. Salih Uzun (DP)6. Deniz Yücel7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)8. Hüseyin Sezer9. Esin Doğan Metin11. Altan İnanç12. Emine Helin İnan Kınay13. Ayten Gülsever14. Nurşen Balcı15. Burak KotanMersin1. Ali Mahir Başarır2. Gülcan Kış3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)4. Talat Dinçer5. Hasan Ufuk Çakır6. Emre Yılmaz7. Nürsen Yücesoy Temizkan8. Leyla Serin Kırık9. Ahmet Yorgun10. Mehmet Gültekin Uğur11. Şerife Arıcı12. Güven Kocabıyık13. Neslihan ÇelebiOrdu1. Seyit Torun2. Mustafa Adıgüzel3. Ahmet Tokluoğlu4. Cengiz Okur5. Nilgün YılmazŞanlıurfa1. Mahmut Tanal2. Müslüm Cengizhan Akalın3. Ahmet Tüysüz (DEVA)4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)5. İbrahim Direk6. Süleyman Gök7. Ali Fethi Gürler8. Abdullah Direk9. Müslüm Şikak10. Adnan Tüysüz11. Abdulkadir ÇetinMalatya1. Veli Ağbaba2. Enver Kiraz3. Battal KanbayTekirdağ1. Faik Öztrak2. İlhami Özcan AYGUN3. Cem Avşar(Deva)4. Nurten Yontar5. Mustafa Ülkem Uruk6. İsmail Doğaroğlu7. Sema Kırkoyunkinet8. İsmail ÇelebiKırklareli1 .Vecdi Gündoğdu2. Fahri Özkan3. Hatice Gül BingölKayseri1. Aşkın Genç2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)5. Ümit Özer6. Özgen Aydıncak7. Ali Çetinkaya8. Onur Sergen Doğan9. İbrahim Kağan10. Niyazi ÜnalmışSamsun1. Murat Çan2. Mehmet Karaman3. Mustafa Yeşilyurt4. Nazan Güneysu5. Mehmet Özdağ6. Suat Yıldız7. Neşe Kangüleç8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır9. Özler YılmazHatay1. Mehmet Güzelmansur2. Nermin Yıldırım Kara3. Servet Mullaoğlu4. Necmettin Çalışkan (Saadet)5. Hikmet Hatunoğlu6. Rahmi Vardı7. Gökhan Özer8. Bekir Atahan9. Cemiyet Kışlaoğlu10. Tamer Apiş11. Filiz HaksözKarabük1. Cevdet Akçay2. Abdullah Çakır3. Bayram KaradağGaziantep1. Hasan Öztürkmen2. Melih Meriç3. Ertuğrul Kaya (DEVA)4. Reis Reisoğlu5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz6. Erdal Geçit7. Selim Karahan8. Müslüm Şahinsoy9. Hasan Gül10. Mehmet İslam (Saadet)11. Ahmet İdris İnal12. Fatma Müge Düşün13. Gökhan Çeliktürk14. Vicdan AktaşManisa1. Özgür Özel2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu3. Bekir Başevirgen4. Selma Aliye Kavaf (Deva)5. Semih BalabanKahramanmaraş1. Ali Öztunç2. İrfan Karadutlu (DEVA)3. Mehmet Bağlar4. Ejder Kaygusuz5. Naile İşlek6. Tufan Yanar7. Aziz Cem Güner8. Çağatay AtasayKars1. İnan Akgün Alp2. Onur Uludaşdemir3. Evren YerdelenKastamonu1. Hasan Baltacı2. Kadir Yalçın3. Ziver KaplanKırıkkale1. Ahmet Önal2. Ömer Eldemir3. Ümit DumanZonguldak1. Deniz Yavuzyılmaz2. Eylem Ertuğ Ertuğrul3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)4. Merve Kır5. Cemalaettin SağtekinKaraman1. İsmail Atakan Ünver2. Yusuf Baştuğ3. Hasan EhlizKarabük1. Cevdet Akay2. Abdullah Çakır3. Bayram KaradağSakarya1. Ayça Taşkent2. Ecevit Keleş3. Kamil Özkan4. Azize Ceroğlu5. Emel Akçil6. Gündüz Gençcan7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)Osmaniye1. Asu Kaya2. Ünal Köksal3. Mehmet DövüşçüRize1. Tahsin Ocaklı2. Köksal Toptan (İYİ Parti)3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)Aydın1. Bülent Tezcan2. Süleyman Bülbül3. Hüseyin Yıldız4. Evrim Karakoz5. Nilüfer Ünüvar6. Ali ÇankırKocaeli1. Muhip Kanko2. Harun Yıldızlı3. Hasan Bitmez4. Nail Çiler5. Serap Çakır6. Tülin Keçeci Güngör7. Cuma Karavar8. Caner Arduç9. Mehmet Küçükkaya10. Selman Kösali11. Hülya Yolcubal12. Belkıza İlter13. İsmet İşeri14. Berna ÇetinKonya1. Barış Bektaş2. Hasan Ekici3. Gençosman Killik4. Halil Ercan5. Kamil Bülbül Okuyucu6. Galip Polat7. Ayşe Alkım Gökçe8. Mürsel Ayrancı9. Ezgi Bilge Aslan10. Şerife Tunç11. Mehmet Pirzade12. Dursun Kaplan13. Rıdvan Şenyurt14. Tevfik Fikret İlgen15. Veysel GönülalMuğla1. Cumhur Uzun2. Gizem Özcan3. Süreyya Öneş Derici4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)5. Mehmet Demir6. Fatma Gebeş Çimen7. Salih Büyükdöverlioğlu