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CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...

CHP'de milletvekili adayları belirlenmeye başladı.

CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...
Ekleme: 9.04.2023 - 10:55 Güncelleme: 9.04.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...
14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP'de milletvekili adayları netleşmeye başladı.

SARIGÜL SÜRPRİZİ
CHP'nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan'daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

SUZAN ŞAHİN LİSTEDE YOK
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te oldukça ses getiren konuşmasıyla dikkat çekmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Şahin, CHP'nin adayları arasında bulunmuyor.

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 15:00'te randevu aldı.

ORTAKLARA 60 YAKIN YER
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:

Ankara 1'inci bölge

1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan

Ankara 2'inci bölge

1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal

Ankara 3'üncü Bölge

1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz

İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik

İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz

İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Antalya

1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök

Adana

1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu

İzmir 1'inci Bölge

1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci

İzmir 2'inci Bölge

1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15. Burak Kotan

Mersin

1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi

Ordu

1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz

Şanlıurfa

1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin

Malatya

1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay

Tekirdağ

1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar
5. Mustafa Ülkem Uruk
6. İsmail Doğaroğlu
7. Sema Kırkoyunkinet
8. İsmail Çelebi

Kırklareli

1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl

Kayseri

1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış

Samsun

1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz

Hatay

1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz

Karabük

1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

Gaziantep

1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş

Manisa

1. Özgür Özel
2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3. Bekir Başevirgen
4. Selma Aliye Kavaf (Deva)
5. Semih Balaban

Kahramanmaraş

1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay

Kars

1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen

Kastamonu

1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan

Kırıkkale

1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman

Zonguldak

1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin

Karaman

1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz

Karabük

1. Cevdet Akay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

Sakarya

1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

Osmaniye

1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü

Rize

1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

Aydın

1. Bülent Tezcan
2. Süleyman Bülbül
3. Hüseyin Yıldız
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Ali Çankır

Kocaeli

1. Muhip Kanko
2. Harun Yıldızlı
3. Hasan Bitmez
4. Nail Çiler
5. Serap Çakır
6. Tülin Keçeci Güngör
7. Cuma Karavar
8. Caner Arduç
9. Mehmet Küçükkaya
10. Selman Kösali
11. Hülya Yolcubal
12. Belkıza İlter
13. İsmet İşeri
14. Berna Çetin

Konya

1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal

Muğla

1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
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