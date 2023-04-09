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AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gün. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var.

AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı
Ekleme: 9.04.2023 - 12:39 Güncelleme: 9.04.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

AK Parti'nin kesin aday listesi 9 Nisan'da AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.

LİSTE TESLİMİ İÇİN SON GÜN BUGÜN
Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi bugün 17.00'de sona erecek.

Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de bu seçimde 3 dönem kuralı istisnasız olarak uygulanacak.

LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ
Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Partide yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.

Yeni yüzlerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de yer alacağı Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik, Adana, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak.

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

BAKANLAR İLK SIRADA YER ALACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.

OY PUSULASINDAKİ YERLER BELLİ OLACAK
İttifak ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasında yerlerinin belirlenmesi için bugün YSK'da kura çekilecek.

Pusuladaki yer kurasını Cumhur İttifakı için Feti Yıldız'ın, AK Parti için ise YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel'in çekmesi bekleniyor.

ÖZİL SÜRPRİZİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarıyla birlikte belirlediği AK Parti aday listelerinde sürpriz isimlerin olacağı ifade edilmişti. Başkan Erdoğan’ın, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entelektüel isimler var” sözleriyle duyurduğu sürprizlerden bir tanesinin spor camiasınından olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Türk futbol tarihinin en başarılı isimlerinden Mesut Özil, AK Parti’den milletvekili adayı olacak. 22 Mart’ta futbolu bıraktığını açıklayan 34 yaşındaki yıldız ismin, AK Parti’den siyaset sahnesine atılacağı öne sürüldü. Mesut Özil’in AK Parti İstanbul listelerinden milletvekili adayı gösterileceği ifade edildi.

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