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Beyaz Gazete
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YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kuralar çekildi...

YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Ekleme: 8.04.2023 - 14:09 Güncelleme: 8.04.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yapmak ve geleceğine emin adımlarla yürümek için sandığa gidecek...

Kıyasıya bir yarışa hazırlanan siyasetçiler, seçmenin fikrini belirleyedursun, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi.

Böylelikle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Oy pusulalarındaki yerler belli oldu
Buna göre Cumhur İttifakı, oy pusulasında 8'inci sırada yer alacak.

Millet İttifakı'nın yeri ise 18...

İttifak ve partilerin sıralaması şu şekilde:

1- Yeni Türkiye Partisi

2- Türkiye Değişim Partisi (TDP)

3- Millet Partisi

4- Hak ve Özgürlükler Partisi

5- Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6- Genç Parti

7- Memleket Partisi

8- Cumhur İttifakı

9- Emek ve Özgürlük İttifakı

10- Büyük Türkiye Partisi

11- Adalet Birlik Partisi

12- Anavatan Partisi

13- Yenilik Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

15- Milli Yol Partisi

16- Vatan Partisi

17- Güç Birliği Partisi

18- Millet İttifakı

19- Ata İttifakı

20- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

İttifakların kendi içlerindeki sıralama
İttifakların kendi içlerindeki sıralaması da belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle:

1- Büyük Birlik Partisi

2- AK Parti

3- Yeniden Refah Partisi

4- Milliyetçi Hareket Partisi

Millet İttifakı'nın sıralaması:

1- Gelecek Partisi

2- Demokrat Parti

3- DEVA

4- CHP

5- İyi Parti

6- Saadet Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması:

1- HDP

2- Türkiye İşçi Partisi

Ata İttifakı'nın sıralaması:

1- Adalet Partisi

2- Zafer Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nın sıralaması:

1- Türkiye Komünist Partisi

2- Türkiye Komünist Hareketi

3- Sol Parti
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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
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