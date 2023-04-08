YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kuralar çekildi...
Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yapmak ve geleceğine emin adımlarla yürümek için sandığa gidecek...
Kıyasıya bir yarışa hazırlanan siyasetçiler, seçmenin fikrini belirleyedursun, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi.
Böylelikle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.
Oy pusulalarındaki yerler belli oldu
Buna göre Cumhur İttifakı, oy pusulasında 8'inci sırada yer alacak.
Millet İttifakı'nın yeri ise 18...
İttifak ve partilerin sıralaması şu şekilde:
1- Yeni Türkiye Partisi
2- Türkiye Değişim Partisi (TDP)
3- Millet Partisi
4- Hak ve Özgürlükler Partisi
5- Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6- Genç Parti
7- Memleket Partisi
8- Cumhur İttifakı
9- Emek ve Özgürlük İttifakı
10- Büyük Türkiye Partisi
11- Adalet Birlik Partisi
12- Anavatan Partisi
13- Yenilik Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
15- Milli Yol Partisi
16- Vatan Partisi
17- Güç Birliği Partisi
18- Millet İttifakı
19- Ata İttifakı
20- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
İttifakların kendi içlerindeki sıralama
İttifakların kendi içlerindeki sıralaması da belirlendi.
Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle:
1- Büyük Birlik Partisi
2- AK Parti
3- Yeniden Refah Partisi
4- Milliyetçi Hareket Partisi
Millet İttifakı'nın sıralaması:
1- Gelecek Partisi
2- Demokrat Parti
3- DEVA
4- CHP
5- İyi Parti
6- Saadet Partisi
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması:
1- HDP
2- Türkiye İşçi Partisi
Ata İttifakı'nın sıralaması:
1- Adalet Partisi
2- Zafer Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nın sıralaması:
1- Türkiye Komünist Partisi
2- Türkiye Komünist Hareketi
3- Sol Parti
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