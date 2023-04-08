YSK'da kuralar çekildi, ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yapmak ve geleceğine emin adımlarla yürümek için sandığa gidecek...Kıyasıya bir yarışa hazırlanan siyasetçiler, seçmenin fikrini belirleyedursun, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi.Böylelikle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.Oy pusulalarındaki yerler belli olduBuna göre Cumhur İttifakı, oy pusulasında 8'inci sırada yer alacak.Millet İttifakı'nın yeri ise 18...İttifak ve partilerin sıralaması şu şekilde:1- Yeni Türkiye Partisi2- Türkiye Değişim Partisi (TDP)3- Millet Partisi4- Hak ve Özgürlükler Partisi5- Sosyalist Güç Birliği İttifakı6- Genç Parti7- Memleket Partisi8- Cumhur İttifakı9- Emek ve Özgürlük İttifakı10- Büyük Türkiye Partisi11- Adalet Birlik Partisi12- Anavatan Partisi13- Yenilik Partisi14- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)15- Milli Yol Partisi16- Vatan Partisi17- Güç Birliği Partisi18- Millet İttifakı19- Ata İttifakı20- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)İttifakların kendi içlerindeki sıralamaİttifakların kendi içlerindeki sıralaması da belirlendi.Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle:1- Büyük Birlik Partisi2- AK Parti3- Yeniden Refah Partisi4- Milliyetçi Hareket PartisiMillet İttifakı'nın sıralaması:1- Gelecek Partisi2- Demokrat Parti3- DEVA4- CHP5- İyi Parti6- Saadet PartisiEmek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması:1- HDP2- Türkiye İşçi PartisiAta İttifakı'nın sıralaması:1- Adalet Partisi2- Zafer PartisiSosyalist Güç Birliği İttifakı'nın sıralaması:1- Türkiye Komünist Partisi2- Türkiye Komünist Hareketi3- Sol Parti