Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyorHava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Bolu Hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarının kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batmanın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.