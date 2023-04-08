  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri açıklandı. Son alınan rapora göre 8 Nisan Cumartesi için ise bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. 5 il için 'sarı kodlu uyarı' verildi. Sıcaklıklar ise yurt genelinde 2-4 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, bölge bölge beklenen sıcaklıklar.

Ekleme: 8.04.2023 - 12:21 Güncelleme: 8.04.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Bolu Hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarının kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batmanın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi
Çin düğmeye bastı! Savaş uçakları sınırı geçti!
Karadeniz gazı evlerde ne zaman kullanılacak? Bakan Fatih Dönmez tarihi açıkladı .
Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı
Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada
Listeler için son viraja girildi! 14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Biden'dan 'ulusal acil durum' kararı: Rusya için 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit vurgusu
Fuat Oktay: Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun
Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi: Çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır
Depremin yaralarını sarmada Aile Bakanlığından büyük katkı: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
Bakan Kurum'dan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türkiye bina envanterini hazırlayacağız
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz
İstanbul Valiliği: CHP İl başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişi yakalandı
DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan
Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı