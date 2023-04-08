Karabük'te kaza yapan araç devrildi: 2 yaralı
Karabük'te cipin çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı'nda, A.D. idaresindeki 78 AAC 603 plakalı cip, S.E. idaresindeki 19 LB 126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
2 kişi yaralandı
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumları iyi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
2 kişi yaralandı
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumları iyi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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