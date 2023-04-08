Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da 2 terörirsin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
2016 yılında Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav'ın şehit edildiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin kanının yerde kalmadığını kaydetti.
'KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE RAHMETLE'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini berliterek '7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle' ifadelerini kullandı.
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