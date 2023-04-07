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Togg sevkiyatları başladı: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil Togg'un, ilk teslimatların sevkiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler servis edildi. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 7.04.2023 - 14:10 Güncelleme: 7.04.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Togg sevkiyatları başladı: Bizi izlemeye devam edinYüzyılın projesi Togg artık yollarda. Araca sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Başkan Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.

'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'

Sevkiyat tüm hızıyla sürüyor

Togg'un akıllı cihazları sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatları devame diyor. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklenip yeni sahiplerine gönderiliyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler servis edildi. Paylaşımda, 'Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin' ifadelerine yer verildi.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise başlamış oldu.

ŞARJ MALİYETİ BELLİ OLDU

Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

TOGG'dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: 'Bizi izlemeye devam edin' | Video

TRUGO'DA SABİT FİYAT

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

KİLOMETRE BAŞI 1,3 LİRA

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak. 88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.
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