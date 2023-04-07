Tarım ve Orman Bakanlığı şap virüsüne karşı harekete geçti! Bakan Vahit Kirişci: 4 buçuk milyon hayvan aşılandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Kirişci, 37 günde aşı üretildiğini ve hastalığın nisan ayı itibarıyla biteceğini söyledi.Bakan Kirişci şap hastalığının bitiş tarihini açıkladı.Bakan Kirişci'nin açıklamaları şu şekilde: 'Hayvanların sağlığı kadar insanların sağlığını da etkileyen bir durumdur. Şap'ı ayırmak, kafa karışıklığına neden olmaması için ayrıca ifade etmek isterim. Hayvan hastalıklarına karşı etkin koruma, mücadele için halihazırda il genel müdürlüğümüz 81 ilde bulunmakta. Bunlar bulaşıcı hastalıklara yönelik olarak koruyucu hekimlik faaliyetlerinin yürütülmesinde, teşhiste hastalığın yayılma hızı değerlendirmelerini yapan çalışmalar, aynı burada olduğu gibi aşı üretim çalışmaları var.Bu aşıları elde ettikten sonra dağıtımı, sevki, mücadele faaliyetlerimiz var. Strateji geliştirme çalışmaları genel müdürlüğümüzden başlayarak yürütülüyor.Her bir serotipe karşı aşı geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. Hayvanlarımız son bahar ve ilk bahar olmak üzere yılda iki kez aşılanmaktadır.SAT-2 serotipi 3 Şubat 2023 tarihinde enstitümüz tarafından teşhis edilmiştir. SAT-2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzdeki 44'ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte 37 gün gibi kısa bir sürede üretilebilir hale gelmiştir. Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı. Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur. Çalışmalarımız hedeflediğimiz şekilde hızla ilerliyor.'