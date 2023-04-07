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İzmir'de taksici araca binen 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Karabağlar'da okula gitmek için taksiye binen 15 yaşındaki kıza ormanda cinsel istismarda bulunan taksici, "Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım" dedi.

Ekleme: 7.04.2023 - 12:20 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de taksici araca binen 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiİzmir'in Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde meydana gelen olayda, inşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A., 28 Mart'ta lise öğrencisi kızı 15 yaşındaki D.A.'nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Umut Can K. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

Aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi.

Ormana götürdü
Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kız çocuğu Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.

Ailesine haber verildi
Kız çocuğunun karayolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.

Taksici tutuklandı
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

'Şeytana uydum'
Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., şunları söyledi:

Sağanak vardı, okula giderken ıslanmasın diye kızımı yoldan geçerken durduğumuz taksiye bindirdim. Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, U.C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip, elinden kaçmayı başarmış. Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?
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