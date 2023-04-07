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İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı

İstanbul merkezli 18 ilde 10 milyar TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şebeke mensubu 153 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 7.04.2023 - 09:07 Güncelleme: 7.04.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'Forex' yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Ülke genelindeki operasyonlar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden tespit edilen 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Baskın sonucu ekipler evde arama yaptı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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