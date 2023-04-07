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Beyaz Gazete
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CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!

Sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları üreterek, bunları dağıtan sosyal medya kullanıcısı Siber Dairenin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzdoğa şirketinde çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
Ekleme: 7.04.2023 - 12:44 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların 'mahirgra' rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!

Zanlının 'Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye' paylaşımı yaptığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir A.'ya ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!

GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları ardından Mahir A. İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesine alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!

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