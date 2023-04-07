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Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!

Askeri teknoloji alanında küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, savunma sanayisindeki yerini her geçen gün sağlamlaştırıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline karşı kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren yerli ve milli Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), küresel çapta yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sayısız ülke Bayraktar TB2 taleplerini iletirken teknoloji devi olarak görülen Japonya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!
Ekleme: 7.04.2023 - 12:19 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!
Türkiye, yerli ve milli üretimleriyle giderek büyüyen bir güç olarak küresel çaptaki yerini sağlamlaştırıyor. Özellikle askeri teknoloji alanında bağımsızlığını kazanmak adına uzun yıllardır emek veren Türkiye, çabalarının karşılığını alıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ONDA

Son yıllarda dünya çapında büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), en çok ilgi çeken yerli üretimlerden biri haline geldi.

Azerbaycan'a Karabağ Savaşı'nı kazandıran, Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte kullanıldığı her operasyonda eksiksiz bir başarı grafiği izleyen Bayraktar TB2, Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok kıtada yankı uyandırmış, sayısız ülke Bayraktar TB2 için sıraya girmişti.

Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!

JAPON BASINI DUYURDU

Türkiye'nin gururu haline gelen Bayraktar TB2, şimdi de teknoloji devi Japonya'nın radarına girdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı olarak devreye almak için harekete geçti. Buna göre Bayraktar TB2, Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak.

Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!

GEÇEN YIL SİNYAL VERİLMİŞTİ

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 'Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI, geçtiğimiz hafta BAYKAR'ı ziyaret ederek BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!
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