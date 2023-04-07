Bayraktar TB2’ye ilgi kıtaları aştı: Teknoloji devi ülkenin gözü yerli SİHA’da!

Türkiye, yerli ve milli üretimleriyle giderek büyüyen bir güç olarak küresel çaptaki yerini sağlamlaştırıyor. Özellikle askeri teknoloji alanında bağımsızlığını kazanmak adına uzun yıllardır emek veren Türkiye, çabalarının karşılığını alıyor.Son yıllarda dünya çapında büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), en çok ilgi çeken yerli üretimlerden biri haline geldi.Azerbaycan'a Karabağ Savaşı'nı kazandıran, Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte kullanıldığı her operasyonda eksiksiz bir başarı grafiği izleyen Bayraktar TB2, Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok kıtada yankı uyandırmış, sayısız ülke Bayraktar TB2 için sıraya girmişti.Türkiye'nin gururu haline gelen Bayraktar TB2, şimdi de teknoloji devi Japonya'nın radarına girdi.Ülke basınında yer alan haberlere göre Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı olarak devreye almak için harekete geçti. Buna göre Bayraktar TB2, Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak.BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 'Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.' ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI, geçtiğimiz hafta BAYKAR'ı ziyaret ederek BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.