  • USD: 19,24 - 19,27
  • EURO: 20,98 - 21,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bay Kemal CHP'de diktatörlük kurdu! İşte Kılıçdaroğlu'nun demokrasi karnesi

Katıldığı her programda demokrasi güzellemesi yapıp özgürlük şovu yapan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadarki icraatıyla dikta yönetiminin sembol lideri haline geldi. CHP Genel Başkanı olduktan sonra kendisine muhalif isimleri tek tek partiden ayıklayan Kılıçdaroğlu, Mart ayında ise "Anket sonuçlarını kabul etmem" diyerek cumhurbaşkanı adaylığını altılı koalisyona dayattı.

Ekleme: 7.04.2023 - 08:52 Güncelleme: 7.04.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Kaset kumpasıyla 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, aradan geçen 13 senede kendisine başkaldıran tüm partilileri tek tek saf dışı bıraktı.

Bu süreçte özellikle Deniz Baykal ile Muharrem İnce destekçilerini hedef alan Kılıçdaroğlu, kendisine itaat eden isimleri parti yönetimine doldurarak CHP'nin kurucu kimliğini baştan aşağı değiştirdi.

"ŞAHSIM" MUHALEFETİ
Altılı koalisyonun 2 Mart toplantısında ise Kılıçdaroğlu'nun şahsi hırsı bir kez daha gözler önüne serildi.

Ortak adayın belirlenmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anket sonuçlarına bakarak karar verelim" çıkışına müsaade etmeyen Kılıçdaroğlu, 4 günlük skandal süreç sonrası koalisyona ismini dayatmayı başardı.

Yüzde 1 oy potansiyeli olan partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık vaat ederek sus payı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin milletvekili aday listesine ilişkin ise bir başka skandala imza attı.

6'lı koalisyonun küçük ortaklarına yer açabilmek için teşkilatlarında temayül yoklamasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu partililer arasında büyük rahatsızlık yarattı.

"İNCE" PAZARLIK
Kılıçdaroğlu son olarak önceki gece katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

Seçim sürecinde kendisine en büyük engel olarak gösterilen Muharrem İnce'yi fonlandığı medya ve sosyal medya trolleri ile haftalardır linç ettiren Kılıçdaroğlu, kendisine kısa süre önce adaylıktan çekilmesi için teklif yaptıklarını kabul etti.

Memleket Partisi'ndeki görüşmeden önce İnce'ye bu teklifin iletildiğini, ancak reddedildiğini itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Biz üzerimize düşeni yaptık" demekten de geri durmadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sadece lafta kaldı: Vaat var icraat yok
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
MHP milletvekili aday listesi belli oldu! Bahçeli Osmaniye 1. sıradan aday
Depremzedelerle iftar yapan Bakan Soylu'dan yerleşim yeri güvencesi: Eskisinden daha güvenli olacak
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi
Manipülatif anket çalışmalarına AK Partili Mustafa Şen'den tepki: Gerçeği yansıtmıyor
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj
Semih Yalçın saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: MHP'nin aday listesi belli oldu
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı