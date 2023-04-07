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Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamlaarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov ise açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...
Ekleme: 7.04.2023 - 12:14 Güncelleme: 7.04.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Lavrov burada yaptığı açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

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Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. 'Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz?' bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor.

Suriye ile mormalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde;

Deprem bölgesine yardımlarımızı sürdüreceğiz. Suriye ile normalleşme sürecine çok öenm veriyoruz.

BATI'NIN HEDEFİNDE RUSYA'DAN SONRA ÇİN VAR

ABD başta olmak üzere Batı'nın yapıcı olmayan bir gündemi var. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. Kiev'den ve Washington'dan yapılan bir takım açıklamalar var. "Savaşı durdurmak yanlış. Görüşmelerin yapılmasına gerek yok" diyorlar. Görüşmelerin yapılmasına karşı çıkıyorlar.

ABD hegemon olmak istiyor. Herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. BM kararlarını Batı açıkça ihlal ediyor.

Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin hortlamasını sağladı. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişime son vermek için bunu yaptılar. Biz görüşmeye hazırız. Bizim güveenliğimizin tesisi açısından ve Donbas'ta yaşayan insnaların haklarını korumak açısından... Buradaki insanların Rus kimliklerini muhafaza etme hakları var.

Batı Rusya'yı zayiflatmak için Ukrayna'yı kullanıyor. Biz hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz.

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TAVİZ VERMEYİZ

Öte yandan İsrail'in Mesid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin 'lanetliyorum' yorumunda bulundu. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Taviz vermeyiz. İsrail ile diyaloğumuz Filistin pahasına olmaz.

İZİN VERMEYİZ

Çavuşoğlu gözlemiciler ile ilgili, Heerhangi bir ülkenin seçimlere karışmasını istemeyiz ancak bazı çifte standartlar var. Kendi ülkelerinde "Bazı ülkeler PKK'ya bağlı HDP ve CHP'nin taleplerini yerine getirirken Cumhur ittifakının talepelerini görmezden geliyorlar. Farklı yöntemler ile müdahale etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Seçim gözlem heyetlerini ülkemize davet ettik. AGİT, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi... HDP-PKK'ya destek veren bazı isimler gözlemci listesine dahil edilmiş. Daha önce de girişlerine izin vermediğimiz gibi bu iki tane gözlemcinin de ülkemize girişime izin veremeyiz. Gözlemciler objektif olmalı. 14 Mayıs'ta milletimiz özgür iradesiyle Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verecek. Biz seçim kampanyamızı deprem gündemine göre sürdürmeye devam edeceğiz.
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