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YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...

Edinilen bilgilere göre, 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.

YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...
Ekleme: 6.04.2023 - 09:32 Güncelleme: 6.04.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...
14 Mayıs seçimlerine 38 gün gibi kısa bir süre kala nefesler tutuldu.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına son sürat devam ederken, vatandaşlar son değerlendirmelerini yapıyor. Bu sürecin büyük bir payı ise Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK). YSK, bu kez de oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.

64 milyon seçmen

Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor. Ayrıca,, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandığın kurulacağı açıklandı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 nisanda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak 8 Nisan'da ise iş seçim kuruluna yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Seçim süreci ile ilgili merak edilen bazı konular;

Seçimler saat kaçta olacak?

Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa bu kişilerin sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde oy verme işlemi nasıl olacak?

Deprem bölgesinde eskiden hangi okullara sandık kuruluyorsa aynı okullara yine sandık kurulacak. Okullar yıkılmış ya da hasar görmüş olsa bile bahçesine konteyner konarak oyların kullanılması sağlanacak.

İl değiştiren depremzedeler nasıl oy kullanacak?

2 - İl değiştiren depremzede seçmenlerin kullandığı oy hangi seçim çevresi için sayılacak?

Seçmenler, adres kaydını nereye aldırırsa orada oy kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti seçim barajını aşmış olacak?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
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