Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kümbet köyü civarında meydana gelen kazada Özkan Tank (39) idaresindeki otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Özkan Tank tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada araçlarda bulunan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Özkan Tank tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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