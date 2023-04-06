Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kümbet köyü civarında meydana gelen kazada Özkan Tank (39) idaresindeki otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Özkan Tank tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.