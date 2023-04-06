Millet İttifakı'nda 'ortak liste' krizi büyüyor

Seçim takvimine göre siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek ancak Millet İttifakında aday listelerinin belirlenmesindeki kriz giderek büyüyor. İttifak içinde çatlak sesler yükselmeye devam ederken, "ortak liste" konusunda uzlaşı sağlanmış değil. Bu konuda trafik devam ederken, ittifak içinde yer alan Saadet Partisi, "ortak liste" konusunda uzlaşma sağlanamayınca "ittifak içinde ittifak" formülünü öne sürdü. Millet İttifakı içerisinde SP çatısı altında Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin yer alacağı ittifakta ne yazık ki kurulamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ittifak içinde ittifak formülüne CHP ve Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığını belirtse de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendi logolarıyla seçime girmek istediği için bu ittifaka sıcak bakmadığı öğrenildi.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşeceğini belirterek, "Maalesef bir ittifak sağlayamadık. Deva Partisi bizim logomuz altında seçime girelim dedi biz de bizim amblemimiz altında olmalı dedik, anlaşamadık. Davutoğlu'nun da kanaati 3'lü ittifak varsa ben varım yoksa biz istediğimiz neticeyi elde edemeyiz ben yokum demişti. Zamanımız daraldı bu görüşmeleri 3-4 gün içinde bir neticeye bağlayacağız" dedi.Millet İttifakı içerisinde yer alan 3 küçük partinin dahi "ortak liste" konusunda anlaşamadığını itiraf eden Karamollaoğlu'nun ardından Davutoğlu'da "ortak liste" konusunda ki rahatsızlığını dile getirdi. Katıldığı bir programda Davutoğlu, "Gönül isterdi ki tek liste olsun. Bu konuda her partinin kendi içinde yaşadığı zorluklar oldu. Bazen psikoloji matematiğe galip geliyor. Biz kendi logomuzla gireceğiz diyen partilerin talepleri var. Konuştuğunuzda 'biz böyle bir taahhütte bulunduk' diyorlar. Her parti 45 ilde ayrı gireceğim diye düşündüğünde liste sayısı genişliyor" ifadelerine yer verdi.