CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap

14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kaldı.100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimlerden biri de Muharrem İnce oldu.Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası İnce'ye yoğun olarak 'oyları bölme ve çekil' baskısı yapılmaya başlandı.Öyle ki sanattan siyasete çok sayıda tanınmış isimden Muharrem İnce'ye çağrılar geldi.Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gitti ve bir görüşme gerçekleştirildi.Görüşmenin ardından İnce cephesinden gelen açıklamalarda, adaylık meselesinin ele alınmadığı, deprem ve gündemdeki diğer meselelerin görüşüldüğü aktarıldı.Konuyla ilgili merak edilenler dün bir kez daha Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.Habertürk'te katıldığı canlı yayında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesinin perde arkasıyla ilgili konuştu.İnce'nin "Bana adaylar netleşmeden bir gün önce gelindi ve bir teklif yapılmadı." dediği hatırlatılarak, "Bu cümle bir teklif yapılsa belki de farklı bir tablo olabilirdi gibi de değerlendirildi. Buna bir yanıtınız var mı? Teklif yaptınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı." yanıtını verdi."O gün buluşmaya gittiğinizde tekrar yeni bir teklif yapmadınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "O gün bir teklif yok. O gün çünkü heyetler yan yanaydı. Bir teklif olmadı." karşılığını verdi."Üzerimize düşeni yaptık mı diyorsunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bana göre biz yaptık." dedi. Karşı tarafı suçlamak istemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Belki karşı taraf kendisini haklı görüyordur. Benim karşı tarafı suçlama gibi bir hakkım yok. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir." diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili ifadeleri sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifak ile ilgili bir teklifte bulunmadığını ifade eden İnce, "Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." dedi.Muharrem İnce'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle:Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.Yaşananların ardından bu kez de CHP'nin eski Milletvekili Fikri Sağlar'dan bir açıklama geldi.Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Sağlar, uzlaşının gerçekleşmediği bilgisinin de Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu açıkladı.Fikri Sağlar şunları paylaştı:"Saygıdeğer Kamuoyuna: Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir. Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."Sağlar'dan sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" paylaşımında bulundu.Kılıçdaroğlu'nun 'teklif yaptık' sözleri sonrası gelen açıklamaların yanı sıra İnce de uzun bir paylaşım yaptı.İnce Twitter’dan yaptığı uzun açıklamanın bu konudaki tartışmalar hakkındaki son değerlendirmesi olduğunu söyledi.‘Teklifin yapılmadığını’ iddia eden İnce, şunları yazdı:*Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.*Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.*Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.*Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.*Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi’nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.*Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.İnce son olarak bir paylaşımda daha bulundu ve Fikri Sağlar ile Engin Altay'a cevap verdi.Muharrem İnce konuyla ilgili, "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik" dedi.