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Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik düzenlendiği düşünülen bir saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
Ekleme: 6.04.2023 - 12:13 Güncelleme: 6.04.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
Geçtiğimiz günlede İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ses getiren olayda kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

Olaya ilişkin yankılar sürerken bugün de bir başka haber CHP'den geldi.

'İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.' ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti

'İsabet eden mermi bulunamadı'
Kaftancıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

VALİLİK AÇIKLADI: ARAÇTAN HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden CHP İl binasına saldırı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" denildi.
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