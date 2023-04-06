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Beyaz Gazete
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Bakan Kurum'dan Ankara'daki depremzede ailelere ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen aileleri ziyaret edip, sohbet etti.

Ekleme: 6.04.2023 - 14:00 Güncelleme: 6.04.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam deprem bölgesinden gelip Mamak'ta yerleşen İlhan, Ertürk ve Hocaoğlu ailelerini evlerinde ziyaret etti. Depremzedeler, yıkılan evlerinin yerine yapılan konutlara ilişkin Kurum'a sorular sordu. Kurum, evlerin 1 yıl içinde bitip bitmeyeceğini soran Tacettin İlhan'a "319 bin konutu mayısın sonuna kadar başlatmayı hedefliyoruz. 319 bin konutu yaptıktan sonra da etap etap diğerlerini yapacağız. Malatya'da daha önce yaptık ve teslim ettik. En kısa sürede yapıp, teslim edeceğiz" dedi.

Adıyaman'dan gelen 8 kişilik Ertük ailesinden İkbal Ertürk de Kurum'un ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olmadı. Ertürk, depremde ölen annesi ve ablasının mezarlarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Kurum, "Ne zaman gitmek istiyorsanız; sizi götürelim. Araç tahsis edelim, ne zaman istiyorsanız gidin, gelin" diye konuştu.

Kurum ayrıca İkbal Ertürk'e öğrenim bursu verilmesi talimatı verdi. Ertürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek isteğini de dinleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız ile İkbal'i buraya geldiklerinde buluşturalım" dedi. Kurum, son olarak Hatay'da depremden etkilenerek Ankara'ya gelen 12 kişilik Hocaoğlu ailesini ziyaret edip, depremden sonra doğan Aysima bebeğe altın taktı.
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