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Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i avukat, 2 ölü

Tır ile çarpışan otomobildeki 56 yaşındaki sürücü ile yanındaki 27 yaşındaki avukat hayatını kaybetti, 2 avukat da yaralandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 6.04.2023 - 14:48 Güncelleme: 6.04.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i avukat, 2 ölü56 yaşındaki Ramazan Güç, yanına 3 avukat alarak Isparta Cezaevi'ne doğru yola koyuldu.

Buradaki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenilen Güç’ün kullandığı 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Mustafa Türkmen (40) yönetimindeki 32 KH 784 plakalı tır, bugün öğle saatlerinde Antalya-Isparta kara yolu Yeşil Karaman Mahallesi'nde çarpıştı.

Sürücü ve genç avukat öldü

Çarpmanın etkisiyle 2 araç da savruldu. Kazada sürücü Güç hayatını kaybetti, otomobildeki avukatlar Dursun Göktürk (41), Zülal Kay (27) ve Mustafa Emre Su (27) ise yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan avukat Su, hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i avukat, 2 ölü

Tır şoförü gözaltında

Cenazeler, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Güç'ün cenazesi, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde, Su'nun cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Tır şoförü Mustafa Türkmen ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i avukat, 2 ölü
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