Antalya açıklarında batan geminin mürettebatı aranıyor

İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmekte olan Gine Bissau bayraklı 3000 ton boksit madeni taşıyan 'Joe 2' adlı gemi, dün sabaha karşı Kumluca açıklarında battı.Geminin batmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Tamamı Suriyeli olan kaptan Bassem Arıs, 2'nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2'nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemiciler Mustafa Hemden, Jaafar Haıfa, Hasan Jaser, Nabıl Hasan ve Abdulrahman Fawakhrjı, yağcılar Emad Jrad, Gadır Shaaban ve Bassım Tawıl ile aşçı Ramez Namrah'tan oluşan 14 mürettebattan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.Kayıp 8 kişinin bulunması için dün başlatılan arama çalışmalı, bugün de sürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut (SG 703) korvetinin yanı sıra 1 Sahil Güvenlik uçağı, 2 Sahil Güvenlik helikopteri, TCG Giresun ve TCG Gökova fırkateynlerinin arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.