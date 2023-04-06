AFAD açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 2 ayda 24 bin 927 deprem yaşandı

Türkiye, 2 ay önce asrın felaketi ile sarsıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken 50 bini aşkın vatandaş da hayatını kaybetti.Şimdilerde devlet yaraları hızlıca sarmaya devam ederken, bölgede hissedilir düzeyde artçılar devam ediyor.Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölgede meydana gelen deprem sayısını açıklandı.AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 6 Şubat - 6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 deprem yaşandı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 06 Şubat - 06 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana gelmiştir.Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir.'