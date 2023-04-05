ABD'de ISM hizmet endeksi beklentileri karşılayamadı...

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü, mart ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıkladı.Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, martta önceki aya kıyasla 3,9 puan azalarak 51,2 değerine indi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 54,5 olması yönündeydi. Endeks, şubatta ise 55,1 olmuştu.Üretim endeksi, martta aylık bazda 0,9 puanlık azalışla 55,4'e, yeni siparişlere ilişkin endeks de 10,4 puan düşüşle 52,2 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,7 puan azalarak 51,3 oldu.ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 13 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİSİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYONÖte yandan, S&P Global de mart ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.Buna göre, mart ayı hizmet sektörü PMI verisi, 53,8'den 52,6'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, şubatta 50,6 olmuştu.İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise martta 53,3'ten 52,3'e revize edildi. Bileşik PMI, şubatta 50,1 değerini almıştı.ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.