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The Economist: Türkiye'deki seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz

Londra merkezli dergi Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngördüklerini belirtti. "Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; ekonomide emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nun gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi, Muharrem İnce'yle girilen soğuk savaş gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı." ifadeleri kullanıldı.

The Economist: Türkiye'deki seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz
Ekleme: 4.04.2023 - 14:10 Güncelleme: 4.04.2023 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
The Economist: Türkiye'deki seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz
Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi (EIU) 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu.

Economist Intelligence Unit'in (Economist Araştırma Birimi) kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, 'Yarışın mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok' değerlendirmesinde bulundu.

'Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyoruz'
 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyundaki profilinin güçlü oluşuna ve medya üzerindeki ağırlığına değinilen analizde, 'Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak 'seçim ekonomisi' taktiğini kullanıyor. EIU, muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyor' denildi.

Erdoğan'ın rakibi ekonomik parametreler
 Erdoğan'ın bu avantajına rağmen; sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücüyle 'sendeleyen/bocalayan' bir ekonomiyi yönetmeye çalışmasının Erdoğan için seçimi zorlaştıran etmenler olduğu kaydedildi. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.

Seçimi kazanmaları halinde Batı eksenli bir politika izleyeceğini yayımladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'yle de deklare eden Millet İttifakı'na, yabancı basın ciddi destek veriyordu. Ancak son dönemlerde, Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran analizlerde ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Altılı masanın ilk günlerde estirdiği 'kazanacağız' rüzgarının, uluslararası basında da dindiği görülüyor.

Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; ekonomide emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nun gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi, Muharrem İnce'yle girilen soğuk savaş gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı.
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