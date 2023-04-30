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Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu

Suriye’nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 polis memuru ile 1 Suriye yerel polisi şehit oldu, 4’ü yerel 7’si Türk 11 polis ise yaralandı.

Ekleme: 30.04.2023 - 19:04 Güncelleme: 30.04.2023 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit olduSon dakika haberine göre; Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından gizlenen patlayıcılara müdahale sırasında 2 polis memuru ve 1 yerel polis şehit oldu. Şanlıurfa Valiliği, patlama sırasında 11 polis memurunun da yaralandığını bildirdi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu

'PATLAYICI MADDELER İNFİLAK ETTİ'

Valilikten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

'Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında; PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu

'2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU'

Olay esnasında; 2 polis memurumuz şehit olmuştur,1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.''
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