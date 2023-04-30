MHP Lideri Bahçeli: Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti Türkiye kazandı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük'te 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum.Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.Karabük'te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.Karşımıza çıkartılan engelleri kararlılıkla aşıyoruz. Nereye geliyorsunuz? Kiminle geleyi düşünüyorsunuz? Biz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz.MHP Türkiye'yi hep birlikte lider ülke yapma amacındadır. Artık darbe demokrasi dışı arayışlardan, kirli hesaplardan iz bırakılmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bağlanan umutlar israf edilmemiştir. Hedefimiz geçeğin küresel gücü Türkiye'yi inşa etmektir.