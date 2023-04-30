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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala sevgisi bitmiyor! 'Onları bırakacaksınız'

7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK uzantısı HDP ile yaptığı kirli pazarlığın karşılığını vermek için yine ilginç açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve “PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.” diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük vaatlerini yineledi. Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala sevgisi bitmiyor! 'Onları bırakacaksınız'
Ekleme: 30.04.2023 - 00:41 Güncelleme: 30.04.2023 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala sevgisi bitmiyor! 'Onları bırakacaksınız'
Terör örgütü PKK ile ilişkisini hiçbir zaman gizlemeyen ve her fırsatta teröristlere özgürlük talebinde bulunan HDP, 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini resmi olarak duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP ile girdiği kirli pazarlığın da etkisiyle teröre verdikleri destek nedeniyle cezaevinde olan bazı isimleri kendisi cumhurbaşkanı seçildiğinde cezaevinden çıkaracağını söylüyor. Bunun son örneği ise bir canlı yayında gerçekleşti.

'DEMİRTAŞ KAVALA NEDEN İÇERİDE?'

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve 'PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.' diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, 'Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete.' şeklinde konuştu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağını tekrarladı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri kullanırken epey yüksek bir tondan konuştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

'HİÇBİRİSİ TERÖRDEN MAHKUM OLMADI'

Gezi olayları nedeniyle içeride olanların hiçbir günahı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, 'Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

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