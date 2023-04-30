  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...

Canlı yayında bir konu üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti. Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Ekleme: 30.04.2023 - 13:46 Güncelleme: 30.04.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Türkiye'de seçim arefesinde nefesler tutuldu.

Büyük güne 14 gün kala, siyasi gündem iyice hararetlendi.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanya ve mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte yeni bir gafla gündeme geldi.

Habertürk TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.

"Ben Maliye Bakanlığı yaparken"
Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.

Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı...

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilk gafı değil;

Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.

"Cennet kadınların ayakları altındadır"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.

Kılıçdaroğlu, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, ‘Cennet kadının ayakları altındadır’ demiştir. Biz buna inanıyoruz."

Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

"Konya Hollanda'dan büyük bir ülke"
Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!
Muharrem İnce'den CHP'ye ağır gönderme! FETÖ'cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı
CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur
TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor...
Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şehit 45 yaralı
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti