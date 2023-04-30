CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine günler kala büyük Ankara mitinginde yüz binlerce kişiye hitap etti. Burada yaptığı konuşmada muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 4 yıl ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP’yi tanımak istiyorsanız aklınıza 3 kelime gelsin: Çöp çukur çamur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Ankara mitingde yüz binlerce kişiye hitap etti.Hınca hınç dolu olan miting alanında muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Bu bay bay Kemal'in de ne olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Ne kadar yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.Bir bilboard gördüm Ankara daha iyi hizmet layık diyor. Dün İzmir'de de aynısını yazmış. İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. Ankara'da 4 yıldır ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız aklınıza 3 kelime gelsin: Çöp çukur çamur.İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.