30 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu' nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin' in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 19°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı bulutluSİVAS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazıg, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Mardin'in doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı