YSK Başkanı ve üyelerine hakaret içeren paylaşımlara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "YSK Başkan ve üyelerinin yürüttükleri kamu görevi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyada kimi şahıslar tarafından kamu görevlisine hakaret, tehdit ve benzeri suçları içeren yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu yönündeki tespitler istikametinde soruşturma başlatılmış olup suç teşkil eden hususlar ile şüphelilerin belirlenmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir." açıklamasında bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.