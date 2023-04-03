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Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

Dünyanın 5'nci, Türkiye'nin 1'nci en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı için gün sayıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışına az bir süre kaldığını belirten Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" dedi.

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor
Ekleme: 3.04.2023 - 13:46 Güncelleme: 3.04.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor
İstanbul Türkiye'nin en büyük millet bahçesine kavuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın en modern, en büyük ve yeşil kalkınma kriterlerine en uygun kent içi parkı oluyor.

BAKAN KURUM DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

DÜNYADA 5. TÜRKİYE'DE 1. OLACAK

Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, 'Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik' ifadeleri kullandı.

'ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE AFET TOPLANMA ALANI OLUŞTURULDU'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.

OLASI BİR AFET DURUMU İÇİN 40 BİN ÇADIR KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

'ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE KURULAN DOĞAL YAŞAM KÖYÜNDE VATANDAŞLAR DOĞAL ÜRÜNLER YETİŞTİREBİLECEK'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

AB-I HAYAT SUYU DENİLEN BİR YAPAY DERE BULUNACAK

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

2 BUÇUK KİLOMETRELİK BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI BULUNACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güney-kuzey istikametinde 2 buçuk kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.

Millet Bahçesindeki oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak.

Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor
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