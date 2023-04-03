Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı

6'lı koalisyon ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Platformu'nun iftar programına katıldıktan sonra mekandaki bir odada CHP Milletvekili Aday Adayları ile görüşmeler yaptı.Bu odada görüşme öncesinde iftara katılan kimi isimlerin namaz kıldığı ve başkaları da namaz kılsın diye seccadelerin yerde bırakıldığı ve bir seccadenin secde tarafının seccadeye basılmasın diye katlanmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayak basarak fotoğraflar çektirmesi büyük yankı uyandırdı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay ile iftar sonrası özel bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, seccadenin yerde olmasına rağmen Azade Ay ve görevden alınan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile seccadeye ayak basarak poz vermesi sonrasında gelen tepkilere Kılıçdaroğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: 'Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum'Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalının ardından bu kareyi alelacele çektirdiği ifade edildi ama bu skandal fotoğraf karesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde farklı isimlerle seccadeye basarak farklı kareler de çektirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir fotoğraf karesinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile aynı yerde ve Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz verdiği görülüyor. Ali Acar'ın ise sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak fotoğrafı paylaştığı da ortaya çıktı.Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalında üçüncü fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Bu yeni fotoğraf karesinde aynı yerde Kılıçdaroğlu'nun CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile fotoğraf çektirdiği ve yine Kılıçdaroğlu'nun ayakları altında seccade olduğu görülüyor. Üçüncü skandal fotoğrafta görevden alınan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da karede yer alıyor.