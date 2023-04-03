Karaman'da katliam gibi kaza! işçilerin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı

Karaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bir mermer ocağında çalışan işçilerin içinde bulunduğu cip, 20 metreden yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyünde meydana geldi. Köyün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı.KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ 1 YARALIBir süre sonra toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. taklalar atarak savrulan cipte bulunan 5 işçi öldü, 1 kişi de yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Araçta bulunan işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.