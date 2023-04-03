  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar

Hiranur Vakfı’nın 12 yıldır kullanılan yapıları İBB tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Vakfın Genel Başkan Yardımcısı avukat Bulut Müslüm Gezer, “5 gün önce başlayan hukuksuz yıkım bugün mescidimizin yıkımıyla devam ediyor. Tüm vatandaşların kullanımına açık olan, Ramazan boyunca Teravih namazı kılınan mescidimiz mahkeme süreci tamamlanmadan yıkılıyor” dedi.

İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar
Ekleme: 3.04.2023 - 20:09 Güncelleme: 3.04.2023 - 20:19 / Editör: Ozge Selin
İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar
Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkezinde 12 yıldır kullanılan yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmaya devam ediyor. Yargıya taşınan istismar davasının duruşmasından bir gün önce İBB tarafından provokatif bir şekilde başlayan yıkımlar bugün de sürüyor.Vakfa ait olan 2 bin 200 metrekarelik alana sahip 2 katlı mescidin yıkılmasına tepki gösteren vakıf genel başkan yardımcısı Bulut Müslüm Gezer, “Her katı 2 bin 200 metrekare olan ve 4 bin kişinin namaz kılabildiği, 7 bin kişiye de sohbet verilen mescidimiz hukuki süreç tamamlanmadan İBB ekipleri tarafından yıkılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların da gelip ibadetini yaptığı mescidimizin özellikle Ramazan günü yıkılması ve baştan aşağı tamamıyla hukuka aykırıdır” dedi.

İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar

İBB YETKİ GASPI YAPIYOR

Bulut Müslüm Gezer, “İmara ve projeye aykırı denilen mescidimiz bölge halkının namaz kılmak amacı ile; taziyesi olduğunda taziyesini yapmak amacı ile; ya da bir toplantı ya da sohbet amacı ile kullandığı üstü kapatılan bir alandır. Bunun da yapı özelliği söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan işlemler hukuka aykırıdır. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Yani mahkeme süreci halen devam ediyor. Üstelik mühürleme de, mahkeme karar verir ise yıkım yetkisi ilçe belediyesindedir. İBB yetkisi olmayan bir iş yaparak hukuksuzca adeta yetki gaspı yaparak mübarek Ramazan günü yüzlerce Müslüman'ın teravih namazı kıldığı mescidi yıkıyor” diye konuştu.

İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar

İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı