DASK'ın deprem bölgesindeki ödemesi 10 milyar lirayı aştı

Türkiye, 6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere uyandı.Bu depremler etrafındaki 11 ili etkiledi. Artçı sarsıntılar haftalarca sürdü. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.Bölgede 800 binden fazla binanın hasarlı olduğu biliniyor.Böyle bir afetin ortasında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı.Bu ödemeler artık e-Devlet'ten de öğrenilebilecek.DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 liraya ulaştığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz.