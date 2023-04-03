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Beyaz Gazete
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol katetemediği kentsel dönüşüm projesi bir kez daha gündem olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yükselen afet konutları güven verdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı
Ekleme: 3.04.2023 - 12:23 Güncelleme: 3.04.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı
Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en büyük deprem felaketi ile mücadele ediyor.

11 ilde hummalı çalışmalar yürütülürken, söz verildiği gibi 1 yılda tamamlanması planlanan afet konutları için de temeller atıldı. Yapılan çalışmalar kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Depremden önce iktidar ve iktidara bağlı yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projeleri güven sağlarken, CHP'li belediyelerde ise ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atıldı

Bunlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Kentte, 25 Eylül 2022 yılında Gaziemir ilçesinde kentsel dönüşüm projesi için bir araya gelen yetkililer, coşkulu kutlamaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. Sabah'ta yer alan habere göre; büyük umutlarla temeli atılan projede, aradan geçen 6 aya rağmen bir kat dahi atılamadı ve ilerleme olmadı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı

Afet konutları 1 yılda tamamlandı

Birinci derecede deprem bölgesi olan kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları ise yeniden gündeme geldi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı

Bakanlık, 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet konutları için harekete geçti. Bayraklı'da enkazın kaldırılmasıyla 7 proje alanında deprem konutları 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenle hak sahiplerine anahtarları teslim etti.

Enkaza dönen binaların arsalarında güvenli konutlar yapıldı

Depremde büyük tepki çeken ve adeta enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da kısa sürede yeni binalar yükseldi.

Öte yandan TOKİ tarafından kentte tamamlanan 5 bin 61 deprem konuttan 2 bin 245'inde oturulmaya başlandı.

Nurdağı'nda deprem konutları yükseliyor

Bakanlık şimdilerde, 11 ilde afet konutları için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin paylaşımlarda bulundu. Depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürdürülmekte olan köy evlerinin inşaat sürecini paylaştı.

Kurum, paylaşımına bir depremzedenin söylediği şu sözleri yazdı: “Biz kendimize gelememişken DEVLETİMİZ gelmiş.”

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 aydır temeli atılan projede bir kat dahi çıkamadı
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