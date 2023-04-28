Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
A.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesi'nde, İ.G'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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