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CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Adana'nın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldikten sonra bir çivi dahi çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devam edilecek” talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dev devraldı. Yapımı tamamlanan köprü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Adanalıların hizmetine açılacak. Kentin doğusu ve batısını birleştirecek köprü Adana’nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.

CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekleme: 28.04.2023 - 10:09 Güncelleme: 28.04.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir çivi dahi çakılmadı.

CUMHUR İTTİFAKI BORÇLANMA YETKİSİ VARDI AMA…

Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti. Başkan Karalar, 'Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var' şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı.

Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı. CHP'li başkan Karalar'ın görmezden geldiği köprü bugün Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından açılacak.

100 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.1956 yılından bu yana sadece baraj setinden sağlanan ulaşım köprü ile daha güvenli ve yüksek kapasiteli hale gelecek.

İSTASYON MEYDANI'NDA MİTİNG

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca köprü açılışının ardından saat 16.30'da İstasyon Meydanı'nda Adanalılarla buluşacak.
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